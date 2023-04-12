Москва, 13 апреля, 2023, 00:37 — ИА Регнум. Прощальные письма детям и завещание писала перед полётом в космос главная героиня фильма «Вызов», актриса Юлия Пересильд. Своими страхами она поделилась с журналистами на премьере киноленты.

Василий Иванов ИА REGNUM Юлия Пересильд

«Не так страшно сидеть в ракете, как писать письма своим детям и подписать завещание у нотариуса собственной рукой», — сказала актриса.

Пересильд добавила, что её родители и две дочери «очень красиво прошли эту историю».

Родным и близким было гораздо тяжелее, чем сидящим в ракете, считает героиня первого снятого в космосе фильма.

Как передавало ИА REGNUM, 12 апреля президент России Владимир Путин поблагодарил создателей фильма «Вызов», который был снят на борту МКС. Глава государства назвал съёмку российской киноленты в космосе уникальным событием, а команда фильма осуществила замечательный научно-просветительский проект и совершила настоящий гражданский и человеческий поступок.

Картина снята по заказу Роскосмоса и Первого канала. В ней рассказывается о нештатной ситуации на Международной космической станции, потребовавшей экстренного вылета на МКС врача с Земли.