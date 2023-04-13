Repubblica: в Италии установлены сообщники Усса, помогавшие ему в побеге

Милан, Италия, , 00:19 — REGNUM В Италии следователями установлены личности четырёх-пяти человек, предположительно, помогавших россиянину Артёму Уссу совершить побег из-под домашнего ареста в Милане, говорится в материалах газеты La Repubblica.

Артем Усс (сс) Артем Усс

Всего побегу Уссу содействовала группа «из менее чем десяти человек», пишет издание.

Миланская прокуратура считает, что россиянин покинул Италию на автомобиле за несколько часов. При этом он сменил несколько машин.

Усс отправился в Словению, полагает следствие, а затем в Сербию, позже он мог совершить авиаперелёт в Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце октября 2022 года Мещанский суд Москвы заочно арестовал Артёма Усса по обвинению в отмывании денег в особо крупном размере в составе организованной группы. Бизнесмена объявили в розыск. Сам Усс-младший просил, чтобы его экстрадировали в Россию.

Россиянина задержали по запросу США в миланском аэропорту в октябре 2022 года за якобы нарушение санкций. 2 декабря его поместили под домашний арест в пригороде Милана.

21 марта суд одобрил экстрадицию Усса в США, а на следующий день он совершил побег из съёмной квартиры, в которой находился под домашним арестом.

Позже губернатор Красноярского края Александр Усс подтвердил возвращение сына в Россию. Артём добровольно явился в следственный департамент МВД. По результатам допроса ему изменили меру пресечения на подписку о невыезде.