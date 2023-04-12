Вашингтон, 13 апреля, 2023, 00:10 — ИА Регнум. Стриминговая платформа HBO Max 12 апреля представила тизер нового сериала о Гарри Поттере. Короткий видеоролик появился на YouTube-канале, а также в Twitter-аккаунте HBO Max.

(сс) lozikiki Книги «Гарри Поттер»

Отмечается, что это будет первый в истории телесериал о Гарри Поттере — точная адаптация книг.

Запланировано семь сезонов.

Как сообщало ИА REGNUM, британская писательница Джоан Роулинг подписала соглашение с компанией Warner Bros. Discovery о разработке нового проекта по вселенной «Гарри Поттера».

На 99-м году в ноябре 2022 года ушёл из жизни британский актёр Лесли Филлипс, которого поклонники фильмов о Гарри Поттере знают по роли Распределяющей шляпы.