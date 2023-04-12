Москва, 12 апреля, 2023, 23:54 — ИА Регнум. Предложение учредить орден имени первого в мире космонавта Юрия Гагарина одобрил президент России Владимир Путин. Об этом 12 апреля заявил глава Роскосмоса Юрий Борисов.

Mil.ru Юрий Гагарин

В Кремле на торжественном мероприятии, приуроченном ко Дню космонавтики, Борисов уточнил, что «Владимир Владимирович одобрил предложение Роскосмоса по учреждению ордена Юрия Алексеевича Гагарина».

Как передавало ИА REGNUM, Владимир Путин также поддержал идею создания российской орбитальной станции. Специалистам Роскосмоса уже известны её основные параметры и внешний облик. Эскизный проект новой станции будет готов уже летом 2023 года.