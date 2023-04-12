Путин присвоил звание народного артиста Российской Федерации актёру Андрею Леонову

Москва, , 23:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин 12 апреля присвоил звание народного артиста Андрею Леонову. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Театр «Ленком» krassotkin

В указе президента отмечается, что звание «Народный артист Российской Федерации» Леонову присвоено за большие заслуги в развитии театрального и кинематографического искусства.

63-летний Андрей Леонов — артист Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Он сын народного артиста СССР Евгения Леонова.

Наиболее известен по роли многодетного отца Сергея Васнецова в сериале «Папины дочки».

В 1997 году ему было присвоено звание «Заслуженный артист Российской Федерации».

Как сообщало ИА REGNUM, премьера сериала «Папины дочки. Новые» состоится осенью 2023 года. Спустя десять лет после окончания предыдущего сезона к своим ролям вернулись Александр Олешко, Ольга Волкова, Нонна Гришаева, Андрей Леонов, Лиза Арзамасова и другие актёры.