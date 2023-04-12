Economic Times: страны G7 могут ввести санкции в отношении крупных алмазов из России

Нью-Дели, , 23:22 — REGNUM Председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии Випул Шах заявил, что страны G7 могут ввести санкции в отношении алмазов весом в один карат и более, добываемых российской компанией «АЛРОСА». Об этом написала индийская газета Economic Times.

Алмазы АЛРОСА Ptukhina Natasha

«Будут новые санкции, и они начнутся с крупных бриллиантов, в частности от компании «АЛРОСА», — сказал Шах.

В какой форме могут быть введены санкции, он не уточнил.

Отмечается, что новые санкции могут быть приняты в ходе саммита глав стран G7, который пройдет в Хиросиме с 19 по 21 мая.

«Это повлияет на занятость алмазодобытчиков в Сурате, а также в Саураштре, Амрели и Бхавнагаре», — предупредил Випул Шах.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность лишения России доходов от продажи драгоценных камней обсудили с компаниями алмазного бизнеса представители Госдепа США и Еврокомиссии (ЕК).