В СНБО Украины заявили, что не готовы конфликтовать с Западом из-за утечки документов США

Киев, , 23:14 — REGNUM Украинские власти не ищут конфликта с западными союзниками после утечки секретной информации Пентагона, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

Алексей Данилов Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что Киев не поменяет отношение к партнёрам после случившегося.

«Мы понимаем, что такие вещи очень важные и сложные, и токсичные, поэтому мы должны очень аккуратно относиться к информации, которая будет трактоваться той или иной стороной», — сказал Данилов.

Секретарь СНБО Украины напомнил, что в США проведут расследование по факту утечки информации о состоянии украинских войск.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Украины Алексей Резников утверждает, что в документах, предположительно «утекших» из Пентагона и оказавшихся в соцсетях, была как правда, так и ложная информация.

По данным телеканала CNN, на расследование утечки данных Пентагона могут уйти месяцы. Пентагон пока не планирует сосредоточиться на источнике утечки, но пройдут проверки по поводу распространения в ведомстве секретных документов.