Премьер Украины Шмыгаль попросил у главы Пентагона Остина истребители и ракеты

Вашингтон, , 23:04 — REGNUM Премьер Украины Денис Шмыгаль на встрече в Вашингтоне с главой минобороны США Ллойдом Остином просил передать ВСУ дальнобойные ракеты и истребители. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Солдаты ВСУ Mil.gov.ua

«Мы просим вас пересмотреть возможность предоставления Украине ракет большей дальности», — обратился Шмыгаль.

Премьер заявил, что США «могут ещё раз продемонстрировать своё лидерство, предоставив Киеву самолеты F-15 или F-16».

Как сообщало ИА REGNUM, у США имеется небольшой запас дальнобойных ракет, чтобы передать их Украине. Об этом ранее говорил председатель Комитета начальников штабов Вооружённых сил США генерал Марк Милли. По его мнению, ВСУ они не нужны, киевская армия должна использовать другие виды вооружения, а ракеты нужны Вашингтону самому.