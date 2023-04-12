Лондон, 12 апреля, 2023, 22:55 — ИА Регнум. Украинская армия имеет единственный шанс на контрнаступление, заявил 12 апреля телеканалу Sky News экс-директор Королевского института оборонных исследований Майкл Кларк.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По его мнению, «Запад рискует получить усталость от войны, если конфликт закончится просто ещё большим тупиком».

ВСУ и их союзникам это не принесёт пользы, поэтому они должны правильно всё сделать, добавил эксперт.

Кларк отметил, что для контрнаступления Украина сформировала 16 новых бригад численностью до 100 тыс. военных на востоке страны. При этом признаков наступления пока нет, а также ясности, где именно оно планируется, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, по информации The Washington Post, намеченное на весну контрнаступление ВСУ отложено из-за погодных условий и нехватки боеприпасов. На данное решение также повлияла утечка секретных документов Пентагона, в которых содержалась информация о состоянии украинских войск.