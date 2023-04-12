Журналист Fox News Томлинсон: Пентагон оценил потери ВСУ в 124-131 тысячу человек

Вашингтон, , 22:48 — REGNUM По данным минобороны США, потери киевской армии с начала спецоперации на Украине составляют от 124 тыс. до 131 тыс. человек. Но на самом деле они гораздо больше. Об этом написал обозреватель Fox News Лукас Томлинсон в соцсетях.

Пленные ВСУ Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Журналист проанализировал обнародованные в Сети секретные сведения Пентагона по НАТО и Украине и обратил внимание на то, что реальные потери ВСУ оказались больше, чем заявляет Киев. По мнению Томлинсона, потери почти в пять раз больше.

Как сообщало ИА REGNUM, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в разговоре с председателем объединённого комитета начальников штабов Пентагона Марком Милли в начале апреля заявил, что 250 тыс. украинских военных погибли, около 83 тыс. пропали без вести, из них примерно 60 тыс, скорее всего, мертвы.

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко говорил, что потери украинских войск в СВО являются «ужасными».