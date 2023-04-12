ДНР, 12 апреля, 2023, 22:37 — ИА Регнум. Ещё троих иностранных наёмников ВСУ ликвидировали в ходе спецоперации на Украине российские военные, говорится 12 апреля в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Так, в боях в Донбассе были убиты американский неонацист Эдвард Уолтер Уилтон, идейный антисемит и поклонник Гитлера.

Также ликвидированы колумбиец-ветеран Уилфридо Карабальо Ромер и грузинский боевик Арсен Кецбая по кличке «Пиковый» из Зугдиди.

Как сообщало ИА REGNUM, на Украине убит наёмник ВСУ, бывший морпех США Грэйди Керпаси. Информация о его смерти появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица семьи военного. Жена военного подтвердила, что семья находится на связи с Госдепом США.