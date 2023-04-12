Daily Beast: два американских наёмника погибли на Украине

Вашингтон, , 22:23 — REGNUM На Украине ликвидированы два наёмника из США. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Наемники на Украине Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Одним из убитых был Эдвард Уолтер Уилтон. Он погиб в ходе боёв за Артёмовск, а рассказали об этом «пророссийские блогеры», говорится в публикации.

Также на Украине был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица семьи военного. Жена Керпаси подтвердила, что семья находится на связи с Госдепом США.

Как передавало ИА REGNUM, в одной из статей газеты New York Times говорилось, что в боевых действиях на Украине активны такие люди, которым в США не позволили бы даже приблизиться к полю боя. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, американские наёмники на Украине и украинские националисты верят в то, что у них есть право безнаказанно нарушать международные гуманитарные законы.