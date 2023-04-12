Вашингтон, 12 апреля, 2023, 22:23 — ИА Регнум. На Украине ликвидированы два наёмника из США. Об этом сообщает издание The Daily Beast.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Одним из убитых был Эдвард Уолтер Уилтон. Он погиб в ходе боёв за Артёмовск, а рассказали об этом «пророссийские блогеры», говорится в публикации.

Также на Украине был убит бывший морпех Грэйди Керпаси. Информация о его смерти появилась на краудфандинговой платформе GoFundMe от лица семьи военного. Жена Керпаси подтвердила, что семья находится на связи с Госдепом США.

Как передавало ИА REGNUM, в одной из статей газеты New York Times говорилось, что в боевых действиях на Украине активны такие люди, которым в США не позволили бы даже приблизиться к полю боя. По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, американские наёмники на Украине и украинские националисты верят в то, что у них есть право безнаказанно нарушать международные гуманитарные законы.