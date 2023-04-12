В Новой Москве неизвестный открыл стрельбу, один человек пострадал

Москва, , 22:03 — REGNUM В Москве вечером 12 апреля неизвестные стреляли в людей из автомобиля Porsche Cayenne. По предварительным данным, ранен один человек, сообщили в правоохранительных органах.

Стрельба Цитата из к/ф «Путь Карлито». Реж. Брайан Де Пальма. 1993. США

Стрельба произошла в городском округе Щербинка. Злоумышленники скрылись, объявлен план «Перехват». Полиция города работает в усиленном режиме. Предполагается, что в машине находились несколько человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале два человека пострадали в результате стрельбы, которую открыл охранник бара в Москве.

10 апреля в американском городе Луисвилл (штат Кентукки) стрельба произошла дважды за сутки в разных местах. Пострадали несколько человек, один погиб.