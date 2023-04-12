Москва, 12 апреля, 2023, 21:54 — ИА Регнум. Московский хоккейный клуб ЦСКА 12 апреля переиграл петербургский СКА и в шестой раз вышел в финал Кубка Гагарина.

Cska-hockey.ru ЦСКА

Шестая игра полуфинальной серии завершилась со счётом 3:0 в пользу москвичей. Шайбы забросили Максим Соркин, Константин Окулов и Даррен Диц. Серия завершилась со счётом 4:2 в пользу ЦСКА.

В решающей серии Кубка Гагарина ЦСКА встретится с казанским «Ак Барсом». Первая игра состоится 17 апреля в Казани.

«Ак Барс» вышел в финал Кубка Гагарина 9 апреля, обыграв в полуфинальной серии омский «Авангард» со счётом 4:1. В решающей встрече серии была одержана победа с счётом 3:2, шайбы в составе казанцев забросили Дмитрий Юдин, Кирилл Адамчук и Вадим Шипачев.