Глава Роскосмоса Борисов заявил, что Путин поддержал идею создания российской орбитальной станции

Москва, , 21:57 — REGNUM Предложение создать Российскую орбитальную станцию одобрено президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал глава Роскосмоса Юрий Борисов 12 апреля во время вручения государственных и ведомственных наград в Кремлёвском дворце.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По его словам, президент поддержал идею на встрече, которая ранее 12 апреля проходила в Кремле в честь Дня Космонавтики.

«Он одобрил все наши предложения по созданию Российской орбитальной станции и готовность к переходу к массовому производству спутников», — сказал Борисов.

Глава Роскосмоса отметил, что Путин также согласился с планами учредить орден имени Юрия Гагарина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент заявил, что российская орбитальная станция должна стать форпостом страны в космосе, она будет служить его изучению и освоению.

Борисов отмечал, что специалистам Роскосмоса уже известны основные параметры и внешний облик новой российской орбитальной станции. По решению правительства России работа Международной космической станции продлена до 2028 года, но эскизный проект новой станции будет готов уже летом 2023 года.