Луганск, 12 апреля, 2023, 21:45 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что вскоре в регионе возобновят предоставление услуг мобильного интернета. Об этом он заявил 12 апреля в ходе прямой линии с населением.

Дарья Драй ИА REGNUM Глава ЛНР Леонид Пасечник

«На сегодняшний день принимается решение о включении мобильного интернета. Думаю, что в ближайшее время он будет решён», — пообещал Пасечник.

По его словам, мобильный интернет планировалось вернуть раньше, но не получилось из-за плохой погоды. Связь прерывали из соображений безопасности.

Ранее Пасечник называл отключение мобильного интернета вынужденной мерой и обещал возобновить функции связи сразу, как только это станет возможным. Без мобильного интернета жители ЛНР находятся с 10 сентября 2022 года. Как сообщало ИА REGNUM, Пасечник отмечал, что работающий мобильный интернет мог бы стать причиной обстрелов территории республики со стороны Украины.