Моравецкий заявил, что Польша хочет производить снаряды с обеднённым ураном для танков Abrams

Варшава, , 21:20 — REGNUM Власти Польши хотят разместить на своей территории завод по производству боеприпасов с обеднённым ураном для американских танков Abrams, заявил 12 апреля премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы постараемся, чтобы в Польше было размещено производство боеприпасов для танков Abrams, суперсовременных боеприпасов с обедненным ураном», — заявил Моравецкий в эфире польского телевидения.

12 апреля премьер Польши находится в США, в программе его визита есть в том числе посещение завода по производству Abrams в Аннистоне.

20 марта заместитель министра обороны Великобритании Аннабель Голди заявила, что Лондон поставит Киеву боеприпасы с обеднённым ураном. В ответ президент России Владимир Путин констатировал, что Москва будет вынуждена отреагировать на такое решение. Похоже, что Запад решил воевать с Россией «до последнего украинца» уже не на словах, а на деле, отметил президент.

Заявления руководства Великобритании о планах поставлять Украине снаряды с обеднённым ураном являются серьёзной угрозой, заявила в свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова. Лондон не уйдёт от ответственности в случае, если подобные поставки действительно будут проведены, отметила она.