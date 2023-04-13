Москва, , 07:18 — REGNUM Компания «Диагностика-М» установила на границе России и Казахстана инновационные досмотровые комплексы. Оборудование использует технологию двухракурсного сканирования, которая позволяет проверять транспортные средства во время движения без необходимости вскрывать или нарушать упаковку грузов, рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«Компания получила статус резидента ОЭЗ в 2019 году. Недавно предприятие реализовало проект на границе с Казахстаном. Производство всех основных узлов и деталей нового досмотрового оборудования сосредоточено в России», — заявил Овчинский. Он добавил, что продукция компании «Диагностика-М» экспортируется более чем в 25 стран, включая Китай, Индию, Объединенные Арабские Эмираты.

Новая система контроля установлена на пропускном пункте Маштаково Оренбургской области на границе с Казахстаном. Технология позволяет находить взрывчатку и другие опасные предметы в транспортных средствах, даже если они спрятаны в грузе или в самом автомобиле. С помощью новой системы досмотра можно проверять до 120 транспортных средств в час.