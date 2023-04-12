Стокгольм, 12 апреля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Посольство России в Швеции 12 апреля потребовало провести открытое международное расследование терактов на газопроводах «Северный поток» и подключить к проведению расследования представителей России.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

«Российская сторона неоднократно обращалась к шведским властям с запросами о правовой помощи и о создании совместной следственной группы, просила ознакомить с материалами расследования. Всё это время шведы, прикрываясь пресловутыми соображениями национальной безопасности, не желали делиться информацией с Россией. Каких-либо выводов, сделанных следствием за этот срок, также обнародовано не было», — сказано в сообщении, размещённом в Telegram-канале посольства.

В апреле представители властей Швеции и вовсе заявили, что не расследуют причины происшествия, а устраняют возможные угрозы для страны, напомнили дипломаты. От сотрудничества с Россией в Стокгольме в очередной раз отказались, добавили в посольстве.

«Чем занимались шведские следователи последние полгода? И почему итоги их работы (если таковая вообще проводилась) упорно скрывают не только от России, но и, кажется, от всего мира? А, быть может, за этим тщательно скрывается скоординированная с датчанами, немцами и другими заинтересованными западниками работа по утаиванию улик?» — заявили представители посольства.

Заметать под ковёр следы преступления непозволительно, добавили дипломаты, обращаясь к окружному прокурору Швеции Матсу Юнквисту.

Ранее ход расследования раскритиковали и в посольстве России в Дании. Отказ Дании, Швеции и Германии сотрудничать с российской стороной подрывает доверие к расследованию, отметил глава дипмиссии Владимир Барбин.