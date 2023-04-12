Киров, 12 апреля, 2023, 20:55 — ИА Регнум. Газификация, ремонт дорог, строительство, образование, здравоохранение, поддержка военнослужащих оказались наиболее популярными темами в ходе прямой линии, которую провел сегодня, 12 апреля, губернатор Кировской области Александр Соколов. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, прямая линия для пользователей социальных сетей стала уже второй по счету и прошла при поддержке Центра управления регионом.

Пресс-центр правительства Кировской области Губернатор Кировской области Александр Соколов провел вторую прямую линию в соцсетях

Александр Соколов отметил, что после встречи с президентом России Владимиром Путиным в августе 2022 года, в ходе которой губернатор доложил главе государства о необходимости ускорения работ по газификации области, федеральный центр услышал просьбу региона. Затем состоялись встречи с руководителями ПАО «Газпром», а недавно председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписал уточненную программу по Кировской области — инвестиции в газификацию региона увеличены в 5 раз. Это позволило дополнительно включить в программу газификации 41 населенный пункт Кировской области, в том числе все районные центры южной части региона: Советского, Тужинского, Яранского, Кильмезского районов, Кикнурского, Лебяжского, Пижанского, Санчурского муниципальных округов.

«А в программу на 2026–2030 годы войдут все районы Кировской области. Это будет магистральный газ, пойдут трубы по всему региону», — сказал губернатор, отвечая на вопрос о газификации севера области.

Немало вопросов поступило о качестве дорог и планах их ремонта и строительства. Губернатор напомнил, что в этом году подходы к содержанию и ремонту трасс на территории Кировской области изменены: все дороги — областные, муниципальные, федеральные — должны быть в центре внимания власти, поскольку речь идет о безопасности дорожного движения и, следовательно, о безопасности жителей. В качестве примера глава региона привел участок дороги Киров — Слободской, на состояние которого поступало много жалоб. Благодаря взаимодействию с федеральными ведомствами на днях работы здесь уже начались.

Также повышенное внимание уделяется и муниципальным дорогам, для чего из областного бюджета дополнительно выделен миллиард рублей. «Важный момент, который мы ввели в этом году, — это народное голосование по дорогам. Оно прошло во всех муниципальных образованиях. Было определено, какие дороги будут ремонтировать в этом году. Нужно, чтобы это решали сами жители», — подчеркнул Александр Соколов. Он рассказал и о «дорожной» программе на 5 лет — за этот период в регионе планируется отремонтировать и построить 2 тысячи км дорог и 69 мостов (за предыдущие пять лет было отремонтировано 1,5 тысячи км дорог и 19 мостов).

Сейчас участники специальной военной операции возвращаются домой в отпуска. Как отметили в пресс-центре регионального правительства, многие благодарят за оказываемую их семьям помощь. В ходе прямой линии Александр Соколов еще раз подчеркнул: поддержка в регионе предоставляется всем защитникам Отечества и их семьям — речь идет и о тех, кто служит по контракту, и о мобилизованных, и о добровольцах, и о бойцах Росгвардии. Для всех них и их родных действует целый комплекс мер поддержки: бесплатное питание для детей в школах, компенсация оплаты за детский сад, бесплатный проезд, бесплатное посещение культурных мероприятий и др.

За каждой семьей в Кировской области закреплен социальный координатор, а главам муниципальных образований обозначен срок для рассмотрения обращения семьи военнослужащего: 24 часа.

Александр Соколов поблагодарил всех, кто оказывает помощь нашим бойцам: «Благодарен всем жителям Кировской области, которые помогают нашим военнослужащим и сами идут участвовать в СВО. Каждый день из области уходят служить десятки людей. В помощь им мы открыли сборный пункт в Лянгасово, где можно получить весь спектр услуг и консультаций для желающих служить по контракту».

Александр Соколов обратил внимание на одну из самых актуальных проблем, связанных со сферой образования, — дефицит инженерных кадров на промышленных предприятиях. Для решения этой проблемы глава региона предложил ввести дополнительные выплаты учителям математики и физики, воспитанники которых успешно сдадут ЕГЭ по физике и профильной математике. Потому что чем больше ребят будут сдавать точные предметы, тем больше возможностей у них для поступления на инженерные специальности. И уже есть результат — в этом году заявки на сдачу экзаменов по физике и профильной математике подали на 15% больше выпускников, чем годом раньше.

Губернатор также рассказал о региональной программе, посвященной Году педагога и наставника, в центре которой — сам педагог, повышение престижа профессии. В числе мероприятий программы — обеспечение учителей жильем (за 5 лет для них будет построено 111 квартир), губернаторские премии в размере 100 тысяч рублей 20 лучшим педагогам, премии регионального правительства по 50 тысяч рублей, поощрение учителей, которые подготовили стобалльников, присвоение новым улицам имен выдающихся педагогов вятского края и многое другое.

«Важно поднять престиж работы педагога, ведь учитель — это второй родитель. Мы запустили интересную программу «Мой любимый учитель». И эти сочинения должны прочитать родители, чтоб взрослые понимали, кто дает их детям путевку в жизнь», — сказал Александр Соколов.

Во время прямой линии прозвучали и многие другие темы. Как подчеркнул губернатор, все поступившие вопросы обязательно проработают специалисты министерств и ведомств, на каждый вопрос будет дан ответ. Трансляция велась на странице главы региона в социальной сети ВКонтакте. Прямая линия длилась полтора часа. За это время от пользователей соцсети поступило более 1000 вопросов. Трансляция собрала порядка 100 000 просмотров.