Ургант заявил, что надеется на возвращение своих программ в эфир Первого канала

Москва, , 20:43 — REGNUM Телеведущий Иван Ургант рассчитывает, что его программы вернутся в эфир Первого канала, об этом он заявил журналистам 12 апреля в Москве перед премьерой художественного фильма «Вызов».

Иван Ургант Кадр из интервью журналисту Владимиру Гомельскому

«Конечно, вернусь», — сказал он в ответ на вопрос РИА Новости.

Ургант покинул Россию после начала специальной военной операции и вернулся через несколько месяцев. Представители Первого канала опровергали информацию о расторжении контракта с ведущим. В марте 2023 года Ургант опубликовал в соцсетях фотографию с «командой» своего шоу.

В январе 2023 года был отменён концерт Урганта, который должен был состояться в московском клубе «Урбан». Причины отмены не сообщались. Ургант заявил, что отмена концерта стала неожиданностью для всех.