Москва, 12 апреля, 2023, 20:47 — ИА Регнум. Звание Героя России 12 апреля присвоено космонавту Петру Дуброву. Документ подписан президентом страны Владимиром Путиным и опубликован на официальном портале правовой информации.

NASA/JSC Петр Дубров.

Звание присвоено за мужество и героизм, проявленные Дубровым во время длительного полёта на Международной космической станции, отмечено в указе.

«Присвоить звание Героя Российской Федерации Дуброву Петру Валерьевичу — космонавту-испытателю отряда космонавтов федерального государственного бюджетного учреждения «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина», Московская область», — говорится в тексте документа.

Как сообщало ИА REGNUM, в честь Дня Космонавтики 12 апреля Путин встретился с встретился с генеральным директором Роскосмоса Юрием Борисовым. Он анонсировал выделение на развитие в этой сфере более 251 млрд рублей и поздравил с праздником всех, кто связан с космической сферой.

Вечером 12 апреля на торжественном мероприятии в честь Дня Космонавтики президент заявил о необходимости возобновить отечественную лунную программу, назвал съёмку российского фильма «Вызов» в космосе уникальным событием и заявил о необходимости выпускать больше спутников в РФ.