Вена, 12 апреля, 2023, 20:40 — ИА Регнум. Вена готова исполнить решение Международного уголовного суда (МУС) и произвести арест президента России Владимира Путина, если тот посетит Австрию. Об этом 12 апреля заявила министр по делам Евросоюза и Конституции Каролина Эдтштадлер.

Иван Шилов ИА REGNUM Австрия

«Австрия будет соблюдать свои обязательства по международному и уголовному праву», — приводит её слова немецкая газета Der Tagesspiegel.

Австрийский министр напомнила, что была когда-то судьёй по уголовным делам. Она подчеркнула, что выдача МУС международного ордера означает, что если российский лидер ступит на австрийскую землю, то будет произведён его арест.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 марта на сайте МУС появилась информация о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. Они обвиняются в якобы «совершении военных преступлений на Украине».

20 марта пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что решение МУС не повлияло на работу президента. Он отметил, что в отношении Российской Федерации сейчас наблюдается множество враждебных проявлений, но нельзя каждое принимать близко к сердцу.