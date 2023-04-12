Луганск, 12 апреля 2023, 20:30 — REGNUM Жители Луганской Народной Республики активно подают заявки на получение паспортов гражданина России. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник 12 апреля в ходе прямой линии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник
Глава ЛНР Леонид Пасечник
kremlin.ru

«На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении», — сказал он.

Для решения проблемы очередей правительством ЛНР создаются передвижные комплексы, через которые могут подать заявки на получение паспортов пожилые и маломобильные жители региона. Выездные группы также направляются в отдалённые территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдума. Подводя итоги 2022 года, Пасечник заявлял, что это событие стало главным в 2022 году для жителей Луганской Народной Республики.