Пасечник рассказал о большом количестве желающих получить российские паспорта в ЛНР

Луганск, , 20:30 — REGNUM Жители Луганской Народной Республики активно подают заявки на получение паспортов гражданина России. Об этом рассказал глава региона Леонид Пасечник 12 апреля в ходе прямой линии.

Глава ЛНР Леонид Пасечник kremlin.ru

«На сегодняшний день мы выдаем паспорта абсолютно всем гражданам, проживающим на территории республики. Желающих получить паспорт гражданина РФ очень много в республике, очереди сейчас большие и мы сейчас работаем в этом направлении», — сказал он.

Для решения проблемы очередей правительством ЛНР создаются передвижные комплексы, через которые могут подать заявки на получение паспортов пожилые и маломобильные жители региона. Выездные группы также направляются в отдалённые территории республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 сентября ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области стали частью России по итогам референдума. Подводя итоги 2022 года, Пасечник заявлял, что это событие стало главным в 2022 году для жителей Луганской Народной Республики.