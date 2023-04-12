Вашингтон, 12 апреля, 2023, 20:28 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский несёт угрозу для всего мира. Об этом 12 апреля заявил бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

По его мнению, украинский лидер не только способствует уничтожению страны, но и «делает всё возможное, чтобы приблизить конец света».

Американец считает, что призыв Зеленского поднять украинский флаг над Крымом свидетельствует о том, что он выжил из ума. Эксперт полагает, что будучи в здравом уме человек не будет считать, что Украина является центром мира.

«Зеленский опасен не только для украинцев и себя самого, но и для всего мира», — подытожил бывший офицер разведки.

Риттер также отметил бедственное положение киевсеого режима и заканчивающиеся запасы Вооружённых сил Украины (ВСУ). По его мнению, Киеву вряд ли удасться продержаться до конца лета.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший сотрудник разведслужбы Великобритании MI6 Алистер Крук выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский готов пожертвовать частью Украины в пользу Польши, чтобы иметь возможность изменить ситуацию в зоне военных действий. Так он прокомментировал слухи о готовности Зеленского отдать Варшаве часть украинской территории, а именно регионы на западе страны. Сделка обсуждалась в обмен на помощь ВСУ в захвате Крыма.

Портал Niezależny Dziennik Polityczny отмечал, что поведение Зеленского во время визита в Польшу и его переговоры с главой государства Анджеем Дудой свидетельствуют о намерении украинского лидера передать западную часть страны. Причиной этих шагов украинского президента называют сложную ситуацию на фронте.

Зеленский понимает, «что он проект, от которого хотят получить прибыль», но пока не приносит доходов в ответ на вложения со стороны западных стран, а потому готов пойти даже на территориальные уступки ради оправдания ожиданий США, отмечал автор статьи Марек Галась.