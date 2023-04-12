Москва, 12 апреля 2023, 20:25 — REGNUM Депутаты Государственной думы РФ отправили парламентский запрос генпрокурору Игорю Краснову. В нём они просят разблокировать Twitter после проведения проверки, сообщили РИА Новости.

Игорь Краснов
Игорь Краснов
genproc.gov.ru

Письмо подписано представителями всех фракций законодательного органа. Депутаты считают необходимым повторно проанализировать наличие запрещённых материалов в Twitter. Если таковые будут обнаружены, их можно промаркировать или попытаться удалить, считают авторы запроса.

«Обращаемся к вам с просьбой направить данные материалы руководству соцсети с предложением удалить или соответствующим образом промаркировать данные материалы и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к социальной сети Twitter на территории Российской Федерации», — говорится в документе. Обращение также направлено в «Роскомнадзор».

Письмо готовили депутаты партии «Новые люди» и подписали Антон Басанский (фракция «Единой России»), Михаил Матвеев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛПДР), Станислав Наумов («Справедливой России — За правду») и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter в России. Предложение аргументировано тем, что эта сеть может снова стать удобной площадкой для объяснения западной аудитории позиции РФ. Решить вопрос разблокировки Twitter может Роскомнадзор, комментировал эту просьбу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Доступ к соцсети был ограничен 4 марта 2022 года, в том числе из-за размещения недостоверной информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе специальной военной операции РФ. В запрещённых постах в том числе есть контент с детской порнографией, информацией о наркотиках и суициде, призывами к организации массовых беспорядков, сообщениями экстремистских организаций и дезинформацией о ходе спецоперации.