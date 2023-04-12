Москва, 12 апреля, 2023, 20:25 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ отправили парламентский запрос генпрокурору Игорю Краснову. В нём они просят разблокировать Twitter после проведения проверки, сообщили РИА Новости.

genproc.gov.ru Игорь Краснов

Письмо подписано представителями всех фракций законодательного органа. Депутаты считают необходимым повторно проанализировать наличие запрещённых материалов в Twitter. Если таковые будут обнаружены, их можно промаркировать или попытаться удалить, считают авторы запроса.

«Обращаемся к вам с просьбой направить данные материалы руководству соцсети с предложением удалить или соответствующим образом промаркировать данные материалы и в случае согласия рассмотреть вопрос о снятии ограничений на доступ к социальной сети Twitter на территории Российской Федерации», — говорится в документе. Обращение также направлено в «Роскомнадзор».

Письмо готовили депутаты партии «Новые люди» и подписали Антон Басанский (фракция «Единой России»), Михаил Матвеев (КПРФ), Ярослав Нилов (ЛПДР), Станислав Наумов («Справедливой России — За правду») и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее зампредседателя думского комитета по информационной политике, информтехнологиям и связи Антон Горелкин предложил разблокировать Twitter в России. Предложение аргументировано тем, что эта сеть может снова стать удобной площадкой для объяснения западной аудитории позиции РФ. Решить вопрос разблокировки Twitter может Роскомнадзор, комментировал эту просьбу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Доступ к соцсети был ограничен 4 марта 2022 года, в том числе из-за размещения недостоверной информация о потерях в личном составе и в боевой технике у российской стороны в ходе специальной военной операции РФ. В запрещённых постах в том числе есть контент с детской порнографией, информацией о наркотиках и суициде, призывами к организации массовых беспорядков, сообщениями экстремистских организаций и дезинформацией о ходе спецоперации.