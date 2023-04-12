Берлин, , 20:01 — REGNUM Аварийный трап сработал на самолёте бундесвера, на борту которого находились министры обороны и развития ФРГ Борис Писториус и Свенья Шульце. Об этом 12 апреля сообщает агентство DPA.

Самолет albert22278

Инцидент произошёл при посадке в столице Нигера Ниамее, куда министры прибыли с официальным визитом. По данным агентства, аварийный трап сработал по ошибке при посадке самолёта.

«Airbus немецких ВВС, который доставил их в Нигер, всё ещё может быть использован, несмотря на инцидент», — пишет агентство со ссылкой на представителя минобороны ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Чада потребовало от посла Германии покинуть страну за 48 часов. В заявлении говорится, что посла вышлют за «невежливое отношение» и «неуважение к дипломатической практике».