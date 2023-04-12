Песков: Путин пока не смотрел фильм «Вызов», но наверняка это сделает

Москва, , 19:53 — REGNUM Президент России Владимир Путин пока не смотрел фильм «Вызов», но наверняка это сделает. Об этом 12 апреля заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Владимир Путин Цитата из д/ф «В борьбе за Украину». Реж. Игорь Лопатёнок. 2019. США

«Фильм он наверняка посмотрит», — сказал Песков, добавив, что пока президент киноленту не видел.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Путин заявил, что первый фильм в космосе, снятый Россией, является уникальным событием для мирового кинематографа. Глава государства поблагодарил создателей картины, съёмки которой проходили на борту МКС.

«Вызов» вошёл в список десяти самых ожидаемых российских фильмов 2023 года. Картина снималась по заказу Роскосмоса и Первого канала. В ней рассказывается история о нештатной ситуации на МКС, потребовавшей экстренного вылета на станцию врача с Земли.

Для съёмки космических эпизодов организовали реальный полёт на МКС режиссёра картины и исполнительницы главной роли актрисы Юлии Пересильд. Они побывали на орбитальной станции в октябре 2021 года и провели на МКС 12 суток, отсняв около 30 часов материала.