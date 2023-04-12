Луганск, 12 апреля, 2023, 19:46 — ИА Регнум. Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поручил главам районов региона за две недели установить число лиц в возрасте старше 80 лет, желающих получить паспорт РФ, и помочь им с документами.

Sovminlnr.ru Леонид Пасечник

«Уважаемые главы районов, помечайте моё поручение: вы должны в двухнедельный срок установить всех лиц… возраст которых превышает 80 лет и которые нуждаются в получении паспорта гражданина РФ, определить их число, организовать прибытие к ним миграционных служб и выдать паспорта», — заявил он в ходе прямой линии в эфире телеканала «Луганск-24».

Пасечник подчеркнул, что ждёт доклады ровно через две недели.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что более 96 тысяч жителей региона получили российские паспорта. В свою очередь, в Запорожской области на середину февраля 2023 года паспорт России получили более 130 тыс. жителей, а в ДНР и ЛНР — более 966 тысяч человек.

Ранее американский боксёр Кевин Джонсон попросил президента России Владимира Путина помочь ему продолжить карьеру в России и стать гражданином страны. Джонсон в прошлом претендовал на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Он готов подать заявление на получение российского паспорта после того, как этот шаг одобрит Путин.