Французский политик заявил, что Макрон в Китае не имел права говорить от лица ЕС

Париж, , 19:25 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон во время своего визита в Китай не имел никакого права выступать с заявлениями от лица всего Евросоюза, заявил 12 апреля в интервью РИА Новости лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

В ходе своего визита в Пекин Макрон заявил, что Евросоюз не должен втягиваться в конфликт между Китаем и США из-за Тайваня на стороне Вашингтона и в целом подстраиваться «под американский ритм». Евросоюзу следует проснуться и начать думать о собственных интересах, добавил он.

Далеко не все лидеры стран ЕС согласны с этой позицией, отметил Асселино. Позиции по тем или иным вопросам, включая и Тайвань, у разных стран Евросоюза отличаются, и у лидеров отдельных стран ЕС нет полномочий говорить от имени всего союза, напомнил он.

«У него было полномочий от французов или европейцев представлять Европейский союз в Китае или Нидерландах. Польша и Венгрия не имеют единого мнения по поводу Украины. Некоторые европейские страны поддерживают Тайвань или клянутся в своей зависимости от США, другие хотят дистанцироваться», — сказал политик.

Ранее обозреватели китайского издания Global Times написали, что призыв Макрона к Евросоюзу о необходимости дистанцироваться от США и проводить самостоятельную политику вызвал возмущение в Вашингтоне. США воспринимают ЕС как своего «подручного» и ждут беспрекословного выполнения своих пожеланий, отметили авторы материала.