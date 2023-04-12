Барнаул, 12 апреля, 2023, 19:17 — ИА Регнум. Сеть доставки роллов и суши «Ёбидоёби» сменила название в Барнауле по решению суда. Об этом 12 апреля пишет «Амител».

nile Суши

«На улице Георгиева у заведения уже поменяли вывеску — на месте слова «Ёбидоёби» появилась надпись «Суши и роллы». В то же время логотип в виде буквы «Ё» остался прежним», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на сайте 2ГИС сеть теперь лаконично называется «Ё».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 апреля Арбитражный суд Красноярского края вынес решение о том, что сеть доставки суши «Ёбидоёби» должна изменить название в течение трёх месяцев. Иск в отношении компании подала налоговая инспекция.

Суд постановил, что название противоречит общеизвестным принципам гуманности и морали и с большой долей вероятности вызывает у людей ассоциации с ненормативной лексикой.

В компании заявили, что в качестве названия используют японскую фразу «День недели — суббота», но не представили соответствующих материалов.