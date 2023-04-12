Калужский суд вернул правоохранителям без рассмотрения дело врача Евича о дискредитации ВС РФ

Козельск, Калужская область, , 19:16 — REGNUM Дело военного врача Юрия Евича, подозреваемого в дискредитации Вооружённых сил России, отказался рассмотреть Козельский районный суд Калужской области. Об этом сообщается в картотеке инстанции.

Информацию также подтвердил глава региона Владислав Шапша.

«Суд оставил без рассмотрения протокол о дискредитации ВС РФ в отношении военного хирурга Юрия Евича. Считаю это решение абсолютно правильным», — написал он в своём Telegram-канале.

Заседание суда было назначено на 18 апреля, но вместо подготовки к нему дело было решено вернуть. Ранее полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев выражал готовность оплатить штраф вместо Евича в случае, если его признают виновным.

По данным СМИ, административное дело в отношении Евича возбудили после его открытой лекции для сотрудников Росгвардии на Сахалине. Один из правоохранителей заподозрил военного врача в «создании негативной оценки Вооруженных сил РФ ввиду проведения специальной военной операции».

Комментируя ситуацию, Шапша назвал опыт хирурга основанным на реальной практике, которую он получил в боевых условиях. Гражданский человек «может здоровую оценку спутать с чрезмерной критикой», отмечал глава региона.