Казалось бы, с точки зрения Москвы вбросы о поставках египетского оружия могут принести лишь пользу, подорвав доверие между Соединенными Штатами и Египтом. Но в действительности все ровно наоборот: одна из целей подобной информационно-психологической операции — заставить Египет дистанцироваться от России и свернуть все направления сотрудничества между двумя странами.

Кирилл Семенов, , 20:47 — REGNUM Согласно просочившемуся якобы «сверхсекретному» документу Пентагона, содержание которого было опубликовано The Washington Post в понедельник, Египет (АРЕ) готовился тайно поставить России тысячи ракет для их использования в боевых действиях на Украине.

Египет Иван Шилов © ИА REGNUM

Документ датируется 17 февраля с. г. и, как сообщается, описывает переговоры между президентом Египта Абдель-Фаттахом ас-Сиси и высокопоставленными египетскими военными по поводу производства около 40 000 ракет РСЗО для России.

В нем египетский лидер якобы поручил официальному лицу, известному как Салах ад-Дин, держать план в секрете, «чтобы избежать проблем с Западом», а также подчеркнул, что эти поставки — наименьшее из того, что Каир может сделать для Москвы в ответ на ее помощь. О какой помощи идет речь, в документе не указывается.

Египетские официальные лица отвергли подобные обвинения. Также представители Соединенных Штатов указали, что прямых доказательств подобных поставок у них нет, но они намерены провести расследование.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал подобные вбросы вымыслом. «Похоже на очередные «утки», коих сейчас очень много, поэтому так и надо относиться к таким сообщениям», — сказал он журналистам в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие публикации.

Пакистанский прецедент

Сообщения о поддержке теми или ими странами одной из сторон конфликта на Украине часто используются для того, чтобы лоббировать интересы третьих стран, различных групп влияния или, наоборот, поссорить правительства с их международными партнерами.

Например, в самой России часто подхватывают и распространяют как в экспертной среде, так и на уровне депутатов непроверенные и откровенно сомнительные сообщения о якобы имевших место поставках боеприпасов и вооружений из Пакистана на Украину, источниками которых в основном служат данные одного индийского издания.

Дело доходит даже до обвинений Исламабада в готовности помочь Киеву в создании ядерного оружия.

Столица Пакистана Исламабад Naveedsharif

Казалось бы, в нынешних условиях для Москвы представляет ценность любой партнер, не поддерживающий антироссийские резолюции в ООН и готовый развивать экономические связи, а как раз таким и является Пакистан. Отношения, испорченные через манипулирование сомнительными данными, вряд ли соответствует национальным интересам. Тем не менее это происходит.

Конечно, выгодополучателем от раскручивания подобной темы может стать Индия, не заинтересованная в укреплении российско-пакистанских отношений, которые способны перерасти в нечто большее.

На этом фоне также показательны и «всплывшие» в том же досье, на которое ссылается The Washington Post, данные о том, что власти Сербии «уже передали или готовы передать оружие Украине». В сообщении Reuters отмечается, что проверить подлинность документа не удалось.

Однако очевидно, что цель этой публикации — посеять недоверие между Москвой и Белградом.

Нечто похожее может быть и целью публикаций The Washington Post, так как в американском истеблишменте хватает противников сближения Каира и Вашингтона. Их также не устраивает уровень военного сотрудничества США с Египтом. Они полагают, что ежегодная военная помощь Каиру является чрезмерной.

Давление на Египет

В сентябре 2022 года США удержали 130 млн долларов — десятую часть своего ежегодного платежа Египту, сославшись на плохую репутацию Каира в области прав человека. Кроме того, Вашингтон не устраивает позиция Арабской республики Египет по продолжению сотрудничества с Москвой и отказу присоединиться к односторонним антироссийским санкциям Запада.

Владимир Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси Kremlin.ru

В этих обстоятельствах пусть даже ложная, но «острая» информация может склонить чашу весов в сторону сторонников «жесткой линии» в отношении АРЕ в администрации Байдена. Любые упоминания Египта в контексте прямой поддержки России могут быть направлены на то, чтобы испортить отношения между Вашингтоном и Каиром.

Даже несмотря на то, что профильные американские ведомства указывают на отсутствие у них данных о поставках боеприпасов из Египта в Россию, эта информация уже вызвала большой резонанс в Конгрессе.

В частности, сенатор Крис Мерфи (демократ от Коннектикута), член комитетов Сената по международным отношениям и ассигнованиям, заявил, что «Египет — один из наших старейших союзников на Ближнем Востоке… Если правда, что Сиси тайно производит ракеты для России, которые могут быть использованы на Украине, нам нужно серьезно подумать о состоянии наших отношений».

В свою очередь, Сара Маргон, директор по внешней политике США в фондах «Открытое общество», когда-то назначенная администрацией Байдена на должность правозащитника в Государственном департаменте США, сказала, что, если просочившийся отчет окажется точным, то поставки ракет из Каира в Москву будут тем, что называют «за гранью», особенно «если это касается такого близкого союзника США».

Казалось бы, с точки зрения Москвы, подобные вбросы и утечки могут лишь принести пользу, подорвав доверие между Соединенными Штатами и Египтом и отдалив Каир от Вашингтона. Но в действительности все ровно наоборот.

Одна из целей подобной информационно-психологической операции — это как раз заставить Египет дистанцироваться от России и свернуть все направления военно-технического сотрудничества (ВТС) между двумя странами. Через излишний ажиотаж на Каир оказывается давление.

Каир должен иметь в виду, что теперь любое «всплывшее» дело о реальных контактах с Москвой в военно-технической сфере будет под пристальным вниманием Вашингтона и пойдет в «одну папку» с той информацией, которую опубликовал The Washington Post.

Военные, Египет al-ain.com

Над Египтом будет довлеть расследование о поставках боеприпасов России, и он может прервать все иные связи с ней в сфере ВТС, (даже те из них, которые не имеют отношения к СВО), чтобы лишний раз не портить себе репутацию в глазах Запада.

Цена вопроса

Надо признать, что Египет действительно заинтересован в сотрудничестве с США и Западом и при определенных условиях может сделать выбор в их пользу.

В то же время Каир, даже в случае прекращения поставок российских вооружений, будет еще долгое время клиентом российского ВПК. В 2014 году были подписаны масштабные многомиллиардные контракты на поставки российских вооружений и военной техники для нужд египетской армии.

Та оружейная сделка свидетельствовала о намерении нового египетского правительства диверсифицировать военные связи из-за опасений снижения объёмов военного сотрудничества с США и странами Европы после того, как в 2013-м в стране произошла смена власти.

Это позволило Москве значительно увеличить экспорт вооружений и поставить Египту истребители МиГ-29M/M2, ударные вертолёты Ка-52, зенитные ракетные комплексы С-300ВМ и т.д. При этом российская военная техника закупалась Каиром параллельно с западной.

Однако давление США на Египет продолжалось, и некоторые сделки о поставках российских вооружений так и не были доведены до конца. Это касается, например, контракта на закупку российских истребителей Су-35 Египтом, который был сорван из-за американского вмешательства.

Вместе с тем Россия создала условия для продолжения ВТС с Египтом и в условиях антироссийских санкций. Это касается прежде всего обслуживания уже поставленных российских вооружений и военной техники на долговременной основе. Указанный фактор, естественно, не остается без внимания Соединенных Штатов.

Например, «Вертолеты России» в 2018 году создали на базе египетского предприятия Helwan Factory for Developed Industries (HFDI) центр по техническому обслуживанию и ремонту вертолетов. Центр занимается обслуживанием и ремонтом эксплуатируемых ВВС Египта вертолетов Ми-8Т, Ми-17-1В и Ми-17В-5.

Россия и Египет активно развивали военное сотрудничество и по иным направлениям. В частности, ежегодно проводились военные учения двух стран.

Так, в октябре 2021 года в Египте прошли совместные российско-египетские учения «Защитники дружбы-2021» с практическим десантированием личного состава и воздушно-десантной техники двух стран.

Российские и египетские десантники во время проведения активной фазы учений «Защитники дружбы — 2021» © Дмитрий Тарасов/ТАСС

Кроме того, Москва и Каир в последнее время подписали несколько важных соглашений, в том числе договор о строительстве российской стороной крупного железнодорожного цеха в Египте. А Росатом начал в прошлом году строить первую в арабской республике атомную электростанцию.

После перебоев в поставках украинского зерна Египет в значительной степени стал полагаться в этом вопросе на Россию, что помогло ему избежать дефицита продовольствия и потенциальных социальных волнений.

Таким образом, между странами существует интенсивное сотрудничество, и если Египет поддастся давлению, спровоцированному сливом «секретных документов Пентагона», то для России это может быть довольно чувствительно.