В ЦЭНКИ сообщили, что с космодрома Восточный запланировано три пуска ракет в 2023 году

Москва, , 19:10 — REGNUM Три пуска ракет-носителей запланированы в 2023 году с космодрома Восточный. Первый из них состоится уже весной. Об этом 12 апреля заявил гендиректор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ, входит в «Роскосмос») Руслан Мухамеджанов в кулуарах мероприятия ко Дню космонавтики, которое состоялось в Государственном Кремлёвском дворце.

Роскосмос Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Вообще три полёта планируется. Ближайший — в мае», — приводит его слова ТАСС.

Сообщается, что с вышеуказанного космодрома планируется запуск лунной миссии «Луна-25». Он запланирован на 13 июля.

«Луна-25» станет первой российской миссией на Луну в постсоветский период. Последняя советская автоматическая миссия к Луне — «Луна-24» — была запущена в августе 1976 года.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин одобрил освоение технологий, необходимых для российской лунной программы. По его словам, одна из целей новой станции — готовить к реализации планы России по Луне.