Убийца модели Ведлер, тело которой он увёз в чемодане в Липецк, получил 15 лет колонии

Москва, , 19:05 — REGNUM Пресненский районный суд Москвы приговорил Дмитрия Коровина к 15 годам колонии за убийство модели Гретты Ведлер в 2021 году. Об этом 12 апреля сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Приговоренный к 15 годам убийца — Дмитрий Коровин. Кадр из видео с канала: MSK1

«Суд приговорил Коровина к 15 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Он осуждён за убийство, кражу с причинением ущерба в значительном размере и мошенничество, совершённое в крупном размере.

Установлено, что 24 февраля 2021 года Коровин, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из московских отелей, в ходе ссоры, ударил девушку кулаком в лицо, от чего она упала на кровать. Он нанёс ей удары в область головы и туловища, после чего задушил подушкой.

Тело убитой, постельное бельё и одежду со следами крови он поместил в чемодан и перевез в Липецк, где в течение года хранил в багажнике своего автомобиля. 12 марта 2022 года тело было обнаружено.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года появились новые подробности по этому делу. Выяснилось, что убийца Ведлер взял, используя её сим-карту, кредит в банке на сумму 743 тыс. руб. Кроме того, он похитил у модели мобильный телефон, ущерб составил 41 993 руб.