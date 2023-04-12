Вашингтон, 12 апреля, 2023, 19:03 — ИА Регнум. Властям США следовало бы направлять средства не на финансирование Вооружённых сил Украины, а на решение многочисленных социально-экономических проблем жителей собственной страны, заявил 12 апреля в интервью РИА Новости американский журналист и сатирик Ренди Кредико.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В эскалации конфликта, которую осуществляют США, заинтересованы исключительно предприятия военно-промышленного комплекса, получающие огромные заказы, и их лоббисты, уверен Кредико.

«Это не в интересах американского народа. Этого хотят те, чей бизнес — война. Когда ваш бизнес — продавать оружие, производить HIMARS, или Bradley, или танки Abrams или что-то ещё — если это ваш бизнес, вам нужно найти покупателя. Вина лежит на конгрессе. Потому что они владеют конгрессом, эти крупные производители оружия», — заявил Кредико.

Западные СМИ, в частности американские, представляют зрителям искажённую версию происходящего на Украине, только этим и объясняется поддержка финансирования ВСУ, сказал журналист. Тем не менее, в США растут антивоенные настроения — прежде всего потому, что социально-экономические проблемы, касающиеся многих миллионов американцев, выходят на новый уровень, добавил он.

Ранее Кредико назвал действия ВСУ в отношении жителей городов Донбасса зверством и террором. Он отметил, что сам стал свидетелем того, как вооружённые силы Украины обстреливают объекты, в которых не может быть никаких военных целей, чтобы посеять страх среди жителей.