Вашингтон, 12 апреля, 2023, 18:45 — ИА Регнум. США расширили свои чёрные списки в отношении России под предлогом попыток обхода их новыми фигурантами западных санкций. Об этом 12 апреля говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Иван Шилов ИА REGNUM Энтони Блинкен

Отмечается, что новые решения Вашингтона распространяются в общей сложности на более чем 120 физических и юридических лиц из более чем 20 стран и территорий.

Блинкен утверждает, что новые ограничения приняты в связи со специальной военной операцией и затрагивают в том числе тех, кто способствует обходу санкций, ранее введённых Западом в отношении России.

Также он отметил, что США вместе с Британией «берут на прицел» одного из крупнейших миллиардеров России Алишера Усманова и холдинг USM.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США расширили список санкций против России. В частности, ограничения затронули вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, экс-министра транспорта Евгения Дитриха, компанию «Мегафон», «Юнармию». Кроме того, под санкции попали граждане Венгрии, Кипра и Узбекистана.

4 апреля президент РФ Владимир Путин заявил об устойчивом положении России на фоне санкций. Он подчеркнул, что страна смогла направить усилия и ресурсы на преодоление западного давления. Президент отметил, что реорганизация многих отраслей поспособствовала замене иностранной продукции на отечественную. Также он выразил уверенность в том, что санкции — это надолго.