Москва, 12 апреля, 2023, 18:40 — ИА Регнум. Писатель Эдуард Багиров, скончавшийся в Москве 12 апреля, был госпитализирован с внутренним кровотечением ещё 1 апреля, сообщил Telegram-канал 112.

Валерий Мельников/РИА Новости Эдуард Багиров

В течение нескольких последних дней Багиров находился в коме.

«В больнице врачи оказывали писателю необходимую помощь, но из-за тяжести состояния спасти его не удалось», — сказано в сообщении.

Ранее о смерти Багирова сообщили источники ИА REGNUM. Информацию подтвердила также главный редактор RT Маргарита Симоньян. Писателю было 47 лет.

«Талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь, — даже слишком, как оказалось, — ты теперь хоть поспишь, друг», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Багиров родился 25 октября 1975 года в Туркменской ССР. Он получил известность после публикации романов «Гастарбайтер», «Любовники», «Идеалист». Помимо литературного творчества и публицистики Багиров занимался политической деятельностью, в том числе был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года.

Вместе с писателем Сергеем Минаевым основал литературный сайт Litprom, позднее Багиров стал его главредом.