Вашингтон, , 19:04 — REGNUM Отношения между администрацией президента США Джо Байдена и американским разведывательным сообществом могут разорваться из-за недоверия. О таком риске 12 апреля заявил журналист Соединённых Штатов Сеймур Херш в статье, текст которой опубликован порталом Substack.

Белый дом. США (сс) The White House

«Недостаток лидерских качеств ведет к полному разрыву в вопросе доверия между Белым домом и представителями разведывательного сообщества», — выразил он опасения.

Херш также отметил нерешительность и безразличие представителей Белого дома в решении ряда вопросов. В частности есть недовольство деятельностью госсекретаря США Энтони Блинкена и помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, их обвинили в игнорировании представителей разведки, дипломатов и опытных военных. Блинкена один из дипломатов упрекнул за его самоуверенность.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале бывший сотрудник Белого дома при администрации 40-го президента США Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс раскритиковал безразличное отношение Джо Байдена к решительным действиям Владимира Путина. Он считает, что американский лидер не понимает реального положения дел и опасности, к которой может привести безответственная политика Вашингтона.

Деятельность Байдена и его политика вызывают недовольство у большинства граждан страны, проголосовавших на промежуточных выборах в Конгресс США, свидетельствовали данные опроса CNN в ноябре 2022 года