Нью-Дели, 12 апреля, 2023, 18:52 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» (G7) могут договориться о введении санкций в отношении алмазов весом один карат компании «Алроса». Соответствующее решение может быть принято в ходе саммита, который пройдёт с 19 по 21 мая в японской Хиросиме. Об этом сообщила индийская газета The Economic Times со ссылкой на представителей ювелирной отрасли.

foofir123 Алмазы

«Мы слышали из разных источников, что будут новые санкции», — сказал председатель индийского Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Випул Шах, добавив, что новые ограничительные меры начнутся с алмазов.

По данным издания, в настоящее время около 90% алмазов мира ограняют и полируют в Индии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале стало известно, что Евросоюз и страны «Большой семёрки» (G7) обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может облегчить введение ограничений на их продажу.

В марте в США были проведены консультации с участием представителей американской и европейской алмазной промышленности, на которых рассматривались возможные санкции против России в алмазной отрасли.

Между тем в 2022 году президент США Джо Байден запретил импортировать необработанные алмазы из России. Министерство финансов США ввело санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса», а также её дочерних фирм.