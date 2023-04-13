Москва, 13 апреля, 2023, 09:12 — ИА Регнум. Количество плательщиков налога для самозанятых в Москве к марту превысило 1,28 млн человек. Это составляет 18% от общего количества самозанятых в России, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Пресс-службы КЭПиИЗО Владимир Ефимов

«Суммарный доход самозанятых с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 марта 2023 года превысил 637 миллиардов рублей. Более 42 миллиардов рублей от этой суммы они заработали в январе–феврале 2023 года», — заявил он.

Ефимов добавил, что за январь–февраль 2023 г. число самозанятых в российской столице увеличилось почти на 50 тыс. человек. За этот период самозанятые Москвы перечислили в бюджет почти 1,5 млрд налогов, что на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, отмечает руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. «Всего с начала действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 15 миллиардов рублей», — заявила она.

Среди самозанятых столицы самыми распространенными видами деятельности стали пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и строительство.