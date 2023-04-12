Министр обороны Украины назвал утекшие из Пентагона документы смесью правды и лжи

Киев, , 18:18 — REGNUM В документах, предположительно «утекших» из Пентагона и оказавшихся в социальных сетях, была как правда, так и ложная информация, заявил 12 апреля министр обороны Украины Алексей Резников.

Пентагон Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Это смесь правдивой и ложной информации», — сказал он.

Резников предположил, что утечка стала результатом «информационной спецоперации», выгоду от которой получила Россия, и добавил, что в части Украины сведения, содержащиеся в данных документах, уже не актуальны.

В социальных сетях ранее появилось более ста документов, связанных с действиями США и НАТО на Украине и Ближнем Востоке, а также с отношениями США и Китая. В Пентагоне и Белом доме заявили, что проводят проверку, источник американских СМИ в американской администрации сообщил, что, по предварительным данным, документы подлинные.

В документах, в частности, сообщалось, что США следили за президентом Украины Владимиром Зеленским, а в конфликте на территории Украины принимают участие не менее 97 представителей сил специального назначения НАТО. Комментируя эти сведения, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что у России тоже есть данные об участии военнослужащих НАТО в конфликте.