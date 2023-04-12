Экс-аналитик ЦРУ развеял надежды Украины на изменение границ и победу благодаря западному оружию

Вашингтон, , 18:27 — REGNUM Поражение в конфликте с Россией предрёк Украине бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Такое мнение он высказал 12 апреля американскому телеканалу Fox News.

Новая карта России Иван Шилов © ИА REGNUM

Поддержка Вашингтона не поможет Киеву переломить ситуацию в свою пользу, уверен эксперт.

«Я думаю, что Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа», — сказал он.

Флейц также выразил обеспокоенность по поводу нежелания США обсуждать прекращение огня на Украине и планы по заключению мира.

«Белый дом видит решение ситуации в продолжении забрасывания Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о вероятности поражения украинской армии при попытке контрнаступления. Успех для ВСУ может быть только временным, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Он отметил, что Украина никогда не сравнится с Россией по численности личного состава военных. Кроме того, российский внутренний военно-промышленный потенциал быстро растёт и в скором времени может превысить то, что западные страны могут предоставить украинской стороне в среднесрочной перспективе.