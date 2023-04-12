Вашингтон, 12 апреля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Поражение в конфликте с Россией предрёк Украине бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Такое мнение он высказал 12 апреля американскому телеканалу Fox News.

Иван Шилов ИА REGNUM Новая карта России

Поддержка Вашингтона не поможет Киеву переломить ситуацию в свою пользу, уверен эксперт.

«Я думаю, что Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа», — сказал он.

Флейц также выразил обеспокоенность по поводу нежелания США обсуждать прекращение огня на Украине и планы по заключению мира.

«Белый дом видит решение ситуации в продолжении забрасывания Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет», — отметил экс-аналитик ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о вероятности поражения украинской армии при попытке контрнаступления. Успех для ВСУ может быть только временным, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Он отметил, что Украина никогда не сравнится с Россией по численности личного состава военных. Кроме того, российский внутренний военно-промышленный потенциал быстро растёт и в скором времени может превысить то, что западные страны могут предоставить украинской стороне в среднесрочной перспективе.