Экс-аналитик ЦРУ: США не помогут Украине вернуться к прежним границам
Экс-аналитик ЦРУ развеял надежды Украины на изменение границ и победу благодаря западному оружию
Вашингтон, 12 апреля, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Поражение в конфликте с Россией предрёк Украине бывший аналитик ЦРУ Фред Флейц. Такое мнение он высказал 12 апреля американскому телеканалу Fox News.
Поддержка Вашингтона не поможет Киеву переломить ситуацию в свою пользу, уверен эксперт.
«Я думаю, что Украина проиграет в затяжном конфликте, к которому сейчас приближается Европа», — сказал он.
Флейц также выразил обеспокоенность по поводу нежелания США обсуждать прекращение огня на Украине и планы по заключению мира.
«Белый дом видит решение ситуации в продолжении забрасывания Украины оружием в надежде, что это поможет ей победить. Но так не будет», — отметил экс-аналитик ЦРУ.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в США заявили о вероятности поражения украинской армии при попытке контрнаступления. Успех для ВСУ может быть только временным, уверен подполковник армии США Дэниел Дэвис.
Он отметил, что Украина никогда не сравнится с Россией по численности личного состава военных. Кроме того, российский внутренний военно-промышленный потенциал быстро растёт и в скором времени может превысить то, что западные страны могут предоставить украинской стороне в среднесрочной перспективе.