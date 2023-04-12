Будапешт, 12 апреля, 2023, 18:14 — ИА Регнум. Белоруссия выступает за перемирие на Украине и начало переговоров. Об этом 12 апреля заявил глава МИД республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.

Виктор Толочко/РИА Новости Министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник

«Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры — чем раньше, тем лучше», — сказал Алейник.

По его словам, перемирие должно быть объявлено без права перемещения и перегруппировки войск с обеих сторон, а также без права переброски техники, живой силы оружия и боеприпасов.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не видит перспектив для возобновления переговоров с властями Украины. Также ранее в Кремле напоминали, что именно Киев вышел из переговорного процесса. Москва подчёркивала, что западные страны, оказывающие влияние на Украину, вынудили Зеленского отказаться от мирного урегулирования.