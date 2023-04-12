Москва, 12 апреля, 2023, 18:12 — ИА Регнум. Ушёл из жизни писатель Эдуард Багиров. О трагедии 12 апреля сообщили источники ИА REGNUM.

Валерий Мельников/РИА Новости Эдуард Багиров

Случившееся подтвердила главный редактор RT Маргарита Симоньян.

«Эдик Багиров действительно умер. Не хотели сообщать, пока семья в шоке таком, но что уж тут утаишь», — написала она в личном Telegram-канале.

Она отметила, что Багиров был «талантливый, дерзкий, борзый даже, мужик настоящий, любящий жизнь».

«Умер Эдуард Багиров. Свирепый, умный, громкий, талантливый. Прощай!» — написал в личном Telegram-канале журналист Антон Красовский.

Эдуард Багиров родился 25 октября 1975 года в Туркменской ССР. Получил известность в 2007 году, став автором романа «Гастарбайтер». Помимо литературного творчества и публицистики занимался политической деятельностью, был доверенным лицом кандидата в президенты Владимира Путина на выборах 2012 года.

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