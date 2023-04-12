Посол России в Лондоне Келин сообщил, что газета Times удалила его интервью об Украине

Лондон, , 18:54 — REGNUM Британская газета Times удалила со своего сайта интервью с послом России в Лондоне Андреем Келиным. Об этом говорится в письме главы дипломатической миссии главному редактору издания Тони Галлахеру.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я считаю крайне показательным, что моё интервью о ситуации на Украине, которое, казалось, вызвало неподдельный интерес среди ваших читателей, было первоначально ограничено для онлайн-версии Times и впоследствии удалено без уведомления или объяснения», — отметил дипломат.

Келин допустил, что соответствующее решение редакция газеты могла принять по указке властей Великобритании. Он также добавил, что полная версия интервью будет опубликована на сайте посольства.

Интервью с послом России вышло 9 апреля. В нём он заявил, что Москва получает предложения о посредничестве в урегулировании украинского конфликта от многих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте Андрей Келин заявил, что русофобия в Британии есть, и она присутствует во всех сферах. Он отметил, что в основном русофобия носит бытовой характер.

Посол России также сообщил о том, что никакого политического диалога между Россией и Великобританией в настоящее время нет, вся архитектура двусторонних отношений разрушена Лондоном. Прежнего диалога с Великобританией по основным ключевым аспектам международного положения сейчас в принципе нет, отметил он. При этом российский МИД поддерживает контакты с британскими коллегами из Форин-офиса.