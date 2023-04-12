Журналист Херш: американским военным запретили атаковать российские войска первыми

Вашингтон, , 18:02 — REGNUM Размещённые в Польше и Румынии американские военные были проинструктированы не атаковать первыми российские войска. Об этом 12 апреля заявил американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш.

Сеймур Херш. (сс) Giorgio Montersino

По его словам, бригада 82-й воздушно-десантной дивизии активно проходит обучение на базе в Польше недалеко от украинской границы. В 2022 году она была усилена бригадой из 101-й воздушно-десантной дивизии, которую развернули в Румынии.

«Правила ведения боевых действий гласят, что они не могут атаковать россиян первыми, пока наши ребята не подвергаются атаке», — написал Херш в материале на платформе Substack.

Он добавил, что общая численность двух бригад может превышать 20 тыс. человек.

По словам журналиста, высокопоставленные разведчики сообщили ему, что нет никаких доказательств, знает ли президент США Джо Байден и Белый дом, что происходит в этих воинских формированиях. Неизвестно, размещены они там в рамках учений НАТО или на случай противостояния российским войскам на Украине.

«Это не просто плохое руководство. Его вообще нет. Ноль», — написал Херш.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Херш заявил, что американские военные готовят черновик соглашения об окончании конфликта на Украине. Предполагается, что его предоставят России «в случае её поражения» на Украине.